"iDEE" di marzo celebra le donne che hanno contribuito alla crescita del Vco

Entra nel vivo "iDEE di Marzo, la rassegna al femminile ideata e voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola. Dopo l'inaugurazione delle mostre fotografica e pittorica "Sguardi di luce", e i primi appuntamenti nel week end, questa settimana sarà un susseguirsi di eventi e appuntamenti al Teatro La Fabbrica per celebrare le donne, riflettere, offrire arte, cultura e letteratura al femminile.

Proprio mercoledì 6 marzo alle 17.30, in collaborazione con la Provincia del Vco, saranno celebrate le donne che hanno contribuito alla crescita internazionale del nostro territorio. L'iniziativa è proposta dalla consigliera di parità provinciale Magda Verazzi. Moderatore sarà Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Vco. Si parlerà di imprenditoria femminile con quattro donne protagoniste di successo del territorio: Manuela Ronchi, esperta di marketing e comunicazione; Maura Cerutti, dirigente della Cerutti Inox; Maddalena Calderoni, direttore artistico di Tones on the Stones e Chiara Serpieri direttore generale Asl VCO.

"La rassegna “iDEE di marzo” vuole essere un omaggio alla donna, non solo per l’8 marzo, con un’intera settimana di iniziative per far si che le donne si possano esprimere, oltre che nei soliti ruoli di madri, mogli, compagne, addette al welfare familiare, anche attraverso le loro passioni artistico/culturali - spiega Fausta De Rosa, consigliera delegata alla cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Villadossola e organizzatrice dell'iniziativa - Credo sia il primo evento del genere: le protagoniste sono tutte donne, che esprimono la loro creatività attraverso ciò che sanno fare nel loro, seppur poco, tempo libero. Poche di loro lo fanno di professione. Sono e siamo stanche di sentir parlare delle donne ogni giorno solo in merito ad atti di violenza, stupri, femminicidi. Avevamo pensato al nome Le Muse di marzo, ma anche qui la donna Musa era semplicemente ispiratrice o modella per artisti uomini. Così abbiamo scelto il nome iDEE che, si, potrebbe essere quasi un sinonimo di Muse, ma racchiude in sè la protezione delle arti in genere e non solo la fonte ispiratrice".

E infatti il programma di "Idee" è ricco e spazia dalla letteratura, al teatro, al balletto, alle arti performative, alla fotografia, alla pittura, alla musica, al benessere psico/fisico. Giovedì 7 marzo alle ore 17 la poetessa Augusta Tommassini racconterà la sua esperienza, quella di un'artista ipovedente e del suo viaggio nel suo mondo interiore. Venerdì 8 marzo alle ore 20.30 "Musica segreta", evento musicale su prenotazione al 329/7684674.

Sabato 9 marzo tanti gli appuntamenti: dalle 15.30 alle 17.00 il Consorzio Erba Bona, L'erboristeria Tantardini e i Segreti Walser presenteranno "Cura e benessere secondo natura" mentre dalle 17.15 alle 18.45 si potrà prendere parte a un laboratorio di yoha shamanico e somatica del femminile con Giada Bottarelli e Sara Ravelli. Alle 20.45 "iDee, immagini sul palcoscenico" con tre diversi spettacoli: "Giulietta e le altre" a vura di Atelieri Arti Performative; "Donne, du du diu, in certa di guai" a cura di TNT, Teatro Nuovi Talenti e infine "Gocce di donna" con la scuola di danza Butterfly.

Domenica 10 marzo appuntamento per i bambini alle 15.30 con "Le storie di Boscobello" con Maria Chiara Sulis, Sonia Zanola e la Scuola di Danza Butterfly". A seguire il laboratorio shamanico e di yoga per bambini e il laboratorio di danza per bambini. Alle 18 infine spettacolo con la simpaticissima Syusy Blady dal titolo "La dea creò l'uomo" in cui Siusyprova a ipotizzare l'origine dell'archetipo divino dopo aver preso in esame molte divinità. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con offerta. Per tutta la settimana sarà possibile visitare le due mostre fotografica e pittorica aperte e visitabili tutti i giorni dalle 16:30 alle 20:30 dal 2 al 10 marzo.