Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova gestione del Trocadero

Dopo 27 anni di Tanza, venerdì 8 marzo, la nuova gestione guidata da Uran, proprietario del locale “Urban Food & Beverage” a Trontano e del bar delle piscine, prenderà la guida del Trocadero.

Si inizia venerdì appunto, in occasione della festa della donna, con tre dj. Ad aprire le danze alle h23.00 dj Moon, al secolo Giulia Gradizzi, classe 96' nata a Domodossola fin da giovane ha la passione per la musica. Negli ultimi anni si cimenta con le prime esperienze in consolle. La sua conoscenza della musica a 360 gradi la porta in poco tempo a suonare i molti locali.

La serata continua con Eleonora aka Sovltrippin, dj e producer con base a Milano ma veneziana di origine inizia a frequentare la scena clubbing underground nel 2013 non appena arriva nella città. Dopo qualche esperienza come PR, divenuta ormai icona della nightlife, decide di passare dall’altra parte della consolle debuttando come Dj. Inizialmente autodidatta, punta dapprima l’attenzione soprattutto sulla sua selezione, dedicando molto spazio alla danchehall tradizionale ma anche a quella più Urban e contaminata dall’ Elettronica e dall’ Hip Hop.

A chiudere la serata Dj Priya: dj e produttrice powerhouse di Brighton (Regno Unito) ma con origini indiane, in prima linea in una fiorente nuova scena musicale. Priya ha avuto un anno incredibile da headliner in vari festival, un grande successo in live streaming, diffusione virale, spettacoli della BBC e riconoscimenti di Mixmag, tra cui l'essere presente come "artista d'impatto" e "miglior mix di novembre".

L'ingresso sarà gratuito previa prenotazione online a questo link.

Sabato sera, invece, ci saranno due eventi in contemporanea; per i più grandi, all'Alice After Dinner, con l'intrattenimento di dj Lupo Alberto ad ingresso gratuito. Mentre per i più piccoli, nella sala “Il Cielo”, ci sarà l'evento di Cloud con l'esibizione di Nicolò Verducci, Oscar Ciceri e Zare.

Un inizio con il botto per soddisfare le esigenze musicali di ogni età.