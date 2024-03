"Documenti sulla Riss richiesti e mai consegnati": da Monti una diffida al vicesegretario comunale

Il capogruppo di minoranza al comune di Premosello-Chiovenda, Andrea Monti, torna sulla questione della Riss. In particolare, il consigliere ha presentato una diffida indirizzata al vicesegretario del comune a causa della mancata consegna di alcuni documenti, richiesti il 19 febbraio.

“Gli atti richiesti sono riferiti alla Casa di Riposo e riguardano un ricorso ex art.696 bis c.p.c. , intentato da alcune persone dinanzi al Tribunale di Verbania, notificato all’Ente in data 18.01.2024 e citato sul verbale di deliberazione delle giunta comunale n°12 del 14/02/2024: ricorso teso ad ottenere il risarcimento dei danni presunti, “iure proprio e iure hereditatis”, dagli stessi subiti in conseguenza del ricovero del proprio congiunto presso la Residenza Integrata Socio Sanitaria del Comune di Premosello-Chiovenda nel periodo 28.02.2022-16.03.2022, il cui Responsabile di Servizio risulta essere e risulta tuttora essere il vice sindaco Macchi Massimo e Direttore della Struttura all’epoca dei fatti il Dott. Rino Bisca”, spiega Andrea Monti in una nota.

“La documentazione richiesta risulta indispensabile in quanto riguarda la gestione dei Servizi presso la Riss per i quali il sottoscritto, nei mesi orsono, ha già chiesto una verifica ispettiva da parte degli organi di controllo, (NAS e Commissione di Vigilanza) informando anche la Procura della Repubblica di Verbania al fine di accertare eventi avvenuti presso la struttura, che hanno coinvolto in questi mesi anche degli ospiti”, prosegue il consigliere di minoranza.

“La Riss a quanto pare sta affrontando una serie di problematiche rilevanti, quali la richiesta di danni da parte di parenti di ospiti e degli esposti alla Procura della Repubblica sempre per eventi che hanno visto coinvolti delle persone ospitate presso la struttura per cui si è chiesto di accertare eventuali responsabilità – continua Monti - Una situazione che non coincide con quanto affermato mesi or sono (nel maggio 2023) agli organi di stampa con toni trionfalistici dal responsabile di servizio della casa di riposo, Macchi Massimo.

Siamo passati in pochi anni da una struttura di eccellenza ad una struttura in cui i parenti degli ospiti citano il Comune di Premosello-Chiovenda per presunti danni. Siamo molto preoccupati di questa situazione e ci chiediamo se il Responsabile di Servizio attuale, Macchi Massimo, sia la persona giusta e se risulta avere le adeguate competenze necessarie per gestire una struttura complessa come la RISS di Premosello-Chiovenda: struttura con mille problemi. Lasciamo al Sindaco, che lo ha nominato, le opportune valutazioni del caso”.