Turismo in montagna, Preioni: Via al bando per le infrastrutture

Si è aperto il bando a favore dello sviluppo turistico delle zone montane e collinari al quale sarà possibile iscriversi entro il 14 giugno 2024. Con una dotazione finanziaria di oltre 5 milioni di euro, si punta al miglioramento delle infrastrutture del turismo outdoor di circa 900 comuni piemontesi di montagna e collina.





“Questa misura sottolinea l’attenzione dell’amministrazione regionale guidata dalla Lega alla montagna, che rappresenta un importane elemento di attrazione turistica. Un patrimonio da valorizzare che diventa sempre più un volano per l’economia dei territori”. Lo dichiara, Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega in Piemonte. “Si tratta - sottolinea - di un intervento che si inserisce in una strategia di potenziamento delle aree montane e segue i bandi per la residenzialità in montagna, le botteghe, le green communities, tutti provvedimenti con cui si sono trasferite risorse a favore delle nostre montagne”.





Potranno fare domanda gli enti pubblici, singoli o associati, ma anche le associazioni private senza scopo di lucro.

Tra i progetti finanziabili ci sono anche le strutture collegate alle attività escursionistiche come aree di sosta per campeggio e picnic, servizi igienici, punti panoramici o di riparo temporaneo da intemperie, rifugi per fronteggiare le emergenze idriche, ma anche per le attrezzature a sostegno del turismo per persone con esigenze differenziate.