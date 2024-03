Furto in un negozio a Bannio Anzino

Nella notte tra domenica a lunedì, si è verificato un furto in un esercizio commerciale a Bannio Anzino. Un individuo, ancora non identificato, ha forzato la porta d'ingresso posteriore per entrare, rubando una somma di denaro dal registratore di cassa insieme ad alcuni prodotti per un valore complessivo di poche migliaia di euro. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri di Bannio Anzino e Verbania, stanno attualmente conducendo indagini per risolvere il caso.