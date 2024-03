Gli Alpini di Trontano riuniti per il tradizionale raduno

Il gruppo Alpini di Trontano si ritrova per l'annuale raduno il 10 marzo. Il programma prevede alle 10.00 il ritrovo nella sede degli alpini di Trontano, mentre alle 10.45, nella chiesa parrocchiale, la messa in memoria dei soci defunti e in seguito la funzione religiosa al monumento ai caduti di tutte le guerre con deposizione di una corona. Alle 11.45 il rinfresco nella sede degli alpini. Il pranzo, alle 13.00, sarà invece al ristorante Minoli di Premia, al costo di 30 euro.