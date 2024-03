Ricercato per droga, arrestato a Domodossola dalla Polizia ferroviaria

Doveva scontare 4 anni di reclusione per spaccio di droga: arrestato a Domodossola. Si tratta di uno straniero oiriginario del Marocco, che viaggiava su un treno proveniente dalla Svizzera. Durante i controlli di confine alla stazione ferroviaria domese, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno scoperto che l'uomo era ricercato perché doveva scontare una pena per reati di droga commessi a Busto Arsizio, in Lombardia, nel 2013. Il marocchino stava rinentrando in Italia dalla Spagna, dive resiede con regolare permesso.