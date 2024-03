Storie di donne e di montagna nella mostra "Le custodi delle Alpi"

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà inaugurata a Santa Maria Maggiore “Le custodi delle Alpi”, una mostra dedicata alle donne di montagna, allestita nella Serra della Casa del Profumo.

L’esposizione, che sarà inaugurata alle 17.30, nasce con l’obiettivo di sottolineare le peculiarità della parabola esistenziale delle donne di montagna di un tempo, con l'intento di non irrigidire in categorie assolute fenomeni sociali e demografici dell'organizzazione comunitaria alpina. Una mostra inedita e particolarmente rilevante per approfondire il ruolo delle donne di montagna, spesso profondamente sottomesse ad un sistema: la storia, gli atti notarili e le questioni demografiche mostrano però condotte che denotano anche indipendenza, gesti di intraprendenza, capacità gestionale.

In occasione dell’inaugurazione, è in programma una serata di musica, stinchéet e "miscela" in compagnia del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.

La mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio con i seguenti orari: dal 29 marzo al 7 aprile e dal 25 aprile al 1° marzo tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; nei restanti giorni di apertura solo il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Per visitare l’esposizione è richiesto un contributo libero a sostegno degli eventi del comune. È possibile organizzare aperture straordinarie per i gruppi. L’8 marzo, inoltre, le donne possono visitare gratuitamente la Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore.