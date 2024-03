Preioni: "Quella di Vitale sulle Milizie è una mera polemica da campagna elettorale"

All’indomani della polemica sollevata dal consigliere provinciale del Pd Emanuele Vitale, che ha criticato la Regione per il mancato invito delle Milizie della Valle Anzasca alla firma del registro delle associazioni storiche e folcloristiche in programma domenica 10 marzo a Venaria Reale, a rispondere è il presidente del gruppo Lega Piemonte, Alberto Preioni. “Quella di Vitale e del Pd è una chiara polemica da campagna elettorale – dice Preioni – che rispediamo al mittente considerato che questa amministrazione, e la Lega in primis, è assolutamente aperta alle tradizioni. Lo abbiamo ampiamente dimostrato coi fatti, e tra questi, solo per fare degli esempi, con l’istituzione della festa del Piemonte, con la legge del valore Alpino, con il bando per i Carnevali storici e molto altro. Oltre tutto – sottolinea il capogruppo regionale della Lega – abbiamo dato circa 130mila euro per la festa Walser a Ornavasso. Per quanto riguarda le Milizie, confermo che sono state contattate da me perché possano iscriversi, assieme agli altri gruppi folcloristici storici, nell’albo regionale che va a costituirsi. Oltre a Venaria Reale, dove i posti erano limitati ed è comunque solo un primo appuntamento – conclude il presidente gruppo Lega Piemonte – ci saranno altre occasioni perché le milizie storiche possano mettersi in mostra”.