Elezioni europee, incontri informativi per le scuole e la cittadinanza

A giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo e il Centro di documentazione Europea di Ars.Uni.Vco organizza una serie di eventi a tema sul territorio provinciale, rivolti principalmente ai giovani che il prossimo giugno per la prima volta voteranno alle elezioni europee. In programma una serie di incontri con gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori della Provincia del VCO e con gli studenti universitari dei corsi di laurea in infermieristica con sede a Verbania.

Nel corso degli appuntamenti, che si svolgono sino Sarà presente un funzionario del Parlamento Europeo oltre al personale del CDE, che con video ed immagini illustrerà l’importanza del voto e il ruolo che l'Unione Europea svolge per tutti i propri cittadini, rendendo noti opportunità, diritti, vantaggi e quanto altro possa essere utile per educare i ragazzi al voto e soprattutto al voto consapevole. Agli incontri con gli studenti, in collaborazione con Eurodesk VCO e Associazione 21 marzo, parteciperanno anche i ragazzi e le ragazze della generazione ERASMUS VCO, portando testimonianze delle esperienze formative e professionali vissute grazie ai programmi finanziati dall'Unione Europea Non mancherà un evento pubblico, nella location di Casa Ceretti a Verbania, destinato alla cittadinanza, sempre con l'intento di informare, educare e consapevolizzare.

Giovedì 7 marzo l'appuntamento è all'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola, lunedì 11 marzo invece, sempre a Domodossola, al Rosmini International Campus, al Marconi-Galletti-Einaudi (Domodossola). Nella stessa mattinata al Ferrini-Franzosini di Verbania. Martedì 12 marzo appuntamento al Liceo Spezia a Domodossola e all'agrario di Crodo. Mercoledì 13 marzo al Cavalieri di Verbania e alla sede del Corso di Laurea di Infermieristica. Venerdì 15 marzo alle 14.30 a Verbania è previsto l'incontro formativo per i giornalisti, mentre alle 18.30 a Casa Ceretti di Verbania è in programma l'incontro aperto alla cittadinanza e agli interessati a cui interverranno Massimo Gaudina - DG Ricerca e Innovazione European Commission; Stefania Cerutti, Direttore Upontourism; Debora Striani, EU Careers Ambassador.