Csi: nel girone A1 il Santino frena, risale l’Osteria Via Briona

Giornata funestata dal maltempo quella dello scorso weekend nel Csi. A differenza dei campionati Figc, non c’è stato il rinvio d’ufficio di tutte le gare, ma sono comunque parecchie le partite non disputatesi per impraticabilità dei campi.

Unica eccezione il girone A1, dove si sono disputati tutti gli incontri: la capolista Santino Fc pareggia in casa, cade in trasfertail Premia, che paga le numerose assenze; ne approfitta l’Osteria Via Briona che avvicina la vetta.

Nel girone A2 giocano e vincono le prime due, Hellas Vb Regno Di Napolie Ufob Garboli proseguono così la loro marcia solitaria.

Nei campionati Open B si è disputata la sesta giornata di ritorno, ma solo due partite per ciascun girone si sono effettivamente disputate.Nel girone B1 l’Atletico Coggia approfitta del turno di riposo del Massino Visconti e si riporta al comando della classifica, ma con una partita in più dei rivali.

Nel girone B2non è scesa in campo nessuna delle prime, rimane dunque in vetta solitario il Traffiume.

I risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open A – Giornata 12:

Girone A1: La Roba Ducia - G.S. Premia 6-3; Osteria Via Briona - Fulgor Vanzone 4-2; Santino F.C. - Irriducibili Domo 2-2; Pesce D'Oro - Caffè Stanglini 3-4; Brisino - Alpe Sogno F.C. 5-5

Classifica A1: Santino F.C. 31; Osteria Via Briona Domo 28; G.S. Premia 25; Caffè Stanglini 20; La Roba Ducia 16; Irriducibili Domodossola 16; Alpe Sogno F.C. 13; Pesce D'Oro 10; Fulgor Vanzone 9; Brisino 7

Risultati A2: ParuzzarelloForever Y. - F.C. Arizzano Rinviata; Fc Pedemonte - Bar Milano Rinviata; Hellas Vb R. Di Napoli - As Luzzogno 4-0; Colorificio Vr - Ghiffa F.C. Rinviata; Pallanzeno 1994 - U.F.O.B. Garboli 4-7

Classifica: Hellas Vb Regno Di Napoli 30; U.F.O.B. Garboli 28; F.C. Arizzano 22; Ghiffa F.C. 17; Bar Milano 16; Pallanzeno 1994 Asd 15; Fc Pedemonte 14; As Luzzogno 11; Colorificio Vr 8; ParuzzarelloForever Young 0