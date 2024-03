Spaccio di cocaina, hashish e marijuana: un arresto in Canton Ticino

Trentottenne arrestato per droga in Canton Ticino. A finire in manette, lo scorso 5 marzo, nell'ambito di un'inchiesta svolta dalla polizia Cantonale in collaborazione con il servizio antidroga della Polizia Città di Locarno, è stato arrestato un 38enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico legato alla compravendita di cocaina, hashish e marijuana. Le perquisizioni, sia personali sia dell'appartamento dove risiede, hanno permesso di oltretutto rinvenire oltre un chilo di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, nonché alcune migliaia di franchi.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.