Mid Century Design: un Nuovo Stile per la tua Casa

Quando si rinnova l’arredamento della propria abitazione il primo e fondamentale passo da compiere è la scelta dello stile. Sul mercato sono presenti moltissimi stili differenti, dal classico al moderno, dal vintage a quello industriale. Ma questi sono solo alcuni dei più popolari.

Il ventaglio di stili tra cui scegliere è in realtà molto più ampio. Parola d’ordine è ricercare un design che rispecchi la nostra personalità. Uno stile che sia in armonia con noi e con i nostri gusti. Un arredamento che renda la nostra casa accogliente ed elegante.

Tra gli stili tornati popolari negli ultimi decenni c’è il mid century design, uno stile semplice ma diventato iconico grazie alla sua funzionalità unita a forme morbide e complementi d’arredo confortevoli.

Questo stile che riprende le tendenze degli anni ’50 in chiave moderna è proposto da molti e-commerce del settore dell’arredamento tra cui è presente anche Viadurini.it sempre più noto in questo settore grazie alla sua selezione di tavoli da pranzo moderni e complementi d’arredo che mixano materiali diversi in perfetto stile mid century.

Cos’è il Mid Century Design?

Questo stile, come può suggerirvi il termine, nasce intorno alla metà del secolo scorso. Per essere più precisi nasce dopo il secondo dopoguerra, in concomitanza con un vero e proprio esodo di artisti e designer europei verso l’America.

La voglia di pace e di ritrovare la bellezza dopo aver vissuto gli orrori della guerra si riflette in questo design che promuove linee pulite, morbide e raffinate. Siamo in un momento in cui ogni artista cerca l’originalità e l’esclusività grazie anche alla possibilità di fondere e mescolare diversi stili ed influenze provenienti sia dall’Europa che da oltre oceano.

Caratteristiche principali del Mid Century design.

Questo stile d’arredo unico ed esclusivo si caratterizza per alcuni basici fattori:

- Semplicità delle forme

- Funzionalità

- Influenze organiche dei materiali

- Niente ornamenti

- Linee pulite e geometriche

- Utilizzo del legno

Una casa arredata in questo stile ci accoglie in un ambiente sobrio, classico e lineare. Un tocco un po’ minimalista. Ogni complemento d’arredo trasmette grazie alle sue forme una sensazione di leggerezza ed armonia. Senza dimenticare ovviamente la funzionalità. L’idea di base è che ogni arredo oltre ad essere bello debba essere anche utile.

Forme, Colori e Materiali nello stile Mid Century.

Parola d’ordine linee pulite, eleganti e geometriche. Completamente assenti fronzoli ed elementi eccentrici. Per creare un ambiente originale viene incoraggiata la sperimentazione attraverso anche i contrasti di colore, da quelli neutri a quelli più accesi come arancio, turchese, rosso e senape. E la possibilità di mescolare materiali diversi come il metallo, il vetro, il plexiglass e il legno.

In particolare il legno naturale, quello grezzo ha un posto da protagonista in questo stile. Utilizzare legni riciclati con venature ben in vista impreziosisce ogni complemento d’arredo conferendogli un’eleganza e una raffinatezza senza tempo.

I “mai senza” del Mid Century Design.

Per un soggiorno in perfetto stile mid century gli elementi fondamentali che non devono mancare sono:

- Un tavolino da caffè, glamour e di tendenza;

- Una poltrona, ideale la scelta del velluto per il rivestimento;

- Uno specchio, perfetto se elegante e con una forma importante;

- Lampade da terra, preferibilmente in ottone e lampade da tavolo con forme geometriche tondeggianti;

- Un tappeto, sbizzarritevi con la scelta di texture geometriche o astratte.

Giocate con le forme e i colori nei vostri arredi creando un’atmosfera d’altri tempi moderna, unica e preziosa.