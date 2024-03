I Soci Nova Coop donano lo sconto sulla spesa alla Rete antiviolenza del Piemonte

I Soci Nova Coop hanno donato oltre 42.500 euro alla Rete antiviolenza del Piemonte . Soldi raccolti nel triennio 2021-2023 tramite la scelta di devolvere i punti accumulati con la spesa, rinunciando a sconti per lo stesso importo.

Il podcast con la storia di 7 donne

L'assegno con tale cifra è stato consegnato questo pomeriggio all'assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Caucino dal presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive . " In occasione del 25 novembre - ha osservato Carlo Ghisoni , Direttore Politiche Sociali Nova Coop - abbiamo messo in vendita 400mila biscotti a marchio Coop con una confezione dedicata: il qr code rimandava ad un podcast, con la storia di sette donne che avevano avuto il coraggio di denunciare ".

I numeri

"Noi - ha aggiunto - doniamo una cifra importante alla Regione grazie ai 5 mila soci che hanno rinunciato allo sconto in cassa". In Piemonte operano 21 centri antiviolenza, 81 sportelli, 12 case rifugio per le donne vittime di violenza e di maltrattamenti che, solo nel 2022, hanno seguito 3453 donne e ne hanno ospitate 71 sole con figli.