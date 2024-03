Prima Categoria, l'Agrano sulla strada dell'Ornavassese

Sarà una partita tosta quella di domenica per l’Ornavassese: i ragazzi di Lipari vanno a Omegna a sfidare l’ottimo Agrano, squadra ostica e difficile da battere.I neri dovranno sudare per tenere a distanza gli inseguitori del Trecate, impegnati a loro volta nel difficile derby novarese contro la Union. Pareggio a reti bianche nella gara di andata a Ornavasso.

Il Piedimulera, appena tornato in zona playoff e reduce dall’impegno di giovedì sera nella gara di Coppa, deve sostenere un importante esame di maturità in quello che è un vero e proprio scontro diretto: al Comunale arriva il Sizzano, staccato di un solo punto dai gialloblù. Lo scorso ottobre il match terminò con un combattuto pareggio per 2-2.

Sfida playoff anche per il Gravellona San Pietro, che ospita l’ambizioso Carpignano. Arancioneri reduci dalle fatiche di Coppa, sesiani attardati di qualche punto ma decisi a inserirsi nelle zone che contano. All’andata Gravellona corsaro col punteggio di 3-2.

Punti facili sulla carta per il Bagnella, che va a Comignago in casa dell’ultima della classe. Facili solo sulla carta però: i novaresi si giocano le ultime chances di salvezza, e sul loro terrenonon è mai facile approcciare la gara nel modo giusto. Vittoria degli uomini di Tabozzi un girone fa, con un risicato 1-0.

Partita importante al “Brocca” di Cannobio, soprattutto per il Vogogna, che cerca punti salvezza. I biancorossi sono nel limbo di metà classifica, servirebbe un filotto di vittorie per potere ancora ambire ai playoff. Successo 3-1 dei verdi ossolani all’andata.

Interessante anticipo sabato sera alle 20.30 al “Curotti”, dove va in scena il derby ossolano tra Virtus Villa e Varzese. I biancoazzurri vogliono vincere per staccarsi definitivamente dalla zona playout, ma anche i granata sognano il colpo che vorrebbe dire aggancio in classifica e concrete possibilità di evitare gli spareggi a fine stagione. Partita combattuta e pareggio 1-1 nel girone di andata.

Sfida salvezza anche a Verampio, con il Crodo penultimo che ospita la Pernatese, terzultima. Per i rossoverdi serve la vittoria a tutti i costi per evitare almeno la retrocessione diretta, gli ospiti sono altrettanto affamati di punti, ma sono reduci dal pesante ko interno contro la Virtus Villa. All’andata vinse la Pernatese, col punteggio di 2-1.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria:

Comignago - Bagnella; Cannobiese - Vogogna; Gravellona San Pietro - Carpignano; Agrano - Ornavassese; Crodo - Pernatese; Piedimulera - Sizzano; Trecate - Union Novara; Virtus Villadossola – Varzese