Stop agli animali nei circhi: anche nel Vco i tavoli per firmare la petizione

Nei fine settimana del 9-10 e 16-17 marzo, in occasione delle Giornate nazionali LAV, sarà possibile sostenere la campagna di LAV – onlus che si occupa della salvaguardia dei diritti degli animali – contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli itineranti.

In numerose piazze italiane, tra le quali quelle di Domodossola, Omegna e Verbania, saranno presenti dei tavoli LAV dove firmare la petizione, nella quale si chiede al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano di procedere speditamente con l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo n.106 del 2022 e di vietare lo sfruttamento degli animali nei circhi.

Questi i tavoli LAV presenti nel Vco: a Domodossola, in via degli Osci, sabato 9 marzo dalle 10.30 alle 16.30; a Omegna, in viale Garibaldi (area Monumento ai Caduti), domenica 10 marzo e domenica 24 marzo dalle 10.30 alle 16.30; a Verbania, in piazza San Vittore, sabato 16 marzo dalle 10.30 alle 16.30.