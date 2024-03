Lo scambio di libri è arrivato anche a Trontano

E' arrivato anche a Trontano il bookcrossing ovvero lo scambio di libri effettuato lasciando la copia di un libro già letto in un luogo pubblico a disposizione di altri lettori. Il luogo individuato è in una posizione centrale vicino alla chiesa, alla stazione della ferrovia e al municipio.

La cassetta del bookcrossing è stata sistemata all'interno di una casetta in sasso e legno che funge anche da bacheca per gli avvisi del comune e delle associazioni. L'inziativa è della Proloco di Trontano in sinergia con il Comune. Partita in sordina sta prendendo sempre più piede. "Lo scambio di libri funziona - dice Cristina Ramozzi della Proloco di Trontano – noto che ci sono sempre libri nuovi".