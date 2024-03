A Santa Maria la mostra “Le custodi delle Alpi. Donne, montagne e cliché” FOTO

La pioggia non ha scoraggiato i visitatori, intervenuti numerosi – ma sarebbe meglio dire, intervenute numerose – per l’inaugurazione della mostra “Le custodi delle Alpi. Donne, montagne e cliché”, allestita presso l’elegante serra della Casa del Profumo Feminis-Farina.



Già, perché le protagoniste della mostra sono proprio le donne, e quasi del tutto “in rosa” è stato anche il pubblico intervenuto all’inaugurazione dell’esposizione, venerdì pomeriggio alle 17.30. La mostra, curata da Monica Mattei, responsabile dell’ufficio turistico del Comune di Santa Maria Maggiore, vuole sottolineare le peculiarità della parabola esistenziale delle donne di montagna di un tempo, con l’intento di non irrigidire in categorie assolute fenomeni sociali e demografici dell’organizzazione comunitaria alpina che non erano determinati dalla natura, ma soltanto da adattamenti di tipo culturale ed economico.

Il sindaco Claudio Cottini, nel suo saluto, ha posto l’accento sul valore aggiunto che per il Comune di Santa Maria Maggiore rappresenta, con orgoglio, la compagine femminile: “In consiglio comunale abbiamo più donne che uomini, la responsabile dell’ufficio turistico è una donna, la presidente del Gruppo Folcloristico, pure, e potrei andare avanti di questo passo”.

Per l’allestimento, Monica Mattei, ha effettuato approfondite ricerche: “Preziose – ha evidenziato – sono state le informazioni che ho potuto reperire dalla tesi di laurea di Giulia Zanoletti (appassionata studiosa vigezzina, ndr) e un ringraziamento va a tutta la squadra che con me ha collaborato (anche in questo caso formata quasi completamente da donne, ndr)”. E’ seguita una degustazione di stinchètt e un bicchiere di “miscela” in compagnia del Gruppo Folcloristico Valle Vigezzo: il tutto accompagnato dalle musiche della fisarmonica del maestro Gianpaolo Arfacchia. La mostra è aperta fino al 1 maggio, tutti i fine settimana e tutti i giorni dal 29 marzo al 7 aprile e dal 25 aprile al 1 maggio (orari: 10-12/15-17).