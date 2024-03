Domosofia verso l'edizione numero sei

Nonostante manchino ancora diversi mesi, il comune di Domodossola è già al lavoro per organizzare l’edizione 2024 di Domosofia – Festival delle Idee e dei Saperi, la rassegna nata nel 2017 e divenuta ormai uno degli appuntamenti più attesi dai domesi e non solo.

Tramite una delibera approvata il 16 febbraio, il sindaco Lucio Pizzi e la giunta hanno fornito i primi indirizzi di massima per l’organizzazione dell’evento, in programma per il mese di settembre, e che negli ultimi 5 anni ha visto le piazze e le vie della città affollarsi grazie a incontri, conferenze, conversazioni con autori e momenti di condivisione.

Per l’edizione 2024, la numero sei, è prevista la presenza di numerosi volti noti del mondo del giornalismo, della letteratura, della cultura, dell’arte e moltissimo altro, con l’obiettivo di indagare, attraverso un filo conduttore che lega tutti gli appuntamenti, un tema specifico. Al momento, però, non sono ancora stati resi noti i temi e i protagonisti di questa edizione.

Al momento, infatti, il comune di Domodossola è al lavoro per stabilire la collaborazione con associazioni, istituzioni senza scopo di lucro e sponsor tecnici e finanziari, in modo da ottimizzare le risorse da investire nell’evento. Tra i promotori di Domosofia anche il noto giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, che ogni settimana cura un editoriale anche per le nostre testate, e che da due anni è tra gli organizzatori dell'evento, insieme al sindaco Lucio Pizzi, all'assessore Daniele Folino e ad Andrea Cottini, di Aes.Uni.Vco. E come nelle ultime due edizioni, anche la nostra società editrice Ultravox supporterà l'evento di metà settembre.