La Lega lancia la campagna elettorale per le regionali, in corsa Alberto Preioni e Martina Arceri FOTO e VIDEO

Presentati nella sede della Lega di Verbania i candidati che correranno nel Vco per le prossime elezioni regionali. Scontata la ricandidatura di Alberto Preioni, capogruppo in questa legislazione per il partito di Matteo Salvini. Accanto a lui Martina Arceri, giovane di Mergozzo che nel partito si era anche canidata ale passate amministrative di Verbania.

A ufficializzare la notizia, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi a Verbania, è stato il segretario Vco, Enrico Montani. “Un riconoscimento all’ottimo lavoro che sta svolgendo a Torino da presidente del gruppo, ai risultati concreti che ha ottenuto e insieme l’augurio che possa condurre altre battaglie a favore del nostro territorio”. Dal 1999 in avanti Preioni ha ricoperto diversi incarichi pubblici importanti. E’ stato, tra gli altri, vice presidente della Provincia del Vco e sindaco in Ossola, prima di Seppiana e poi di Borgomezzavalle. Nel 2019 è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione del Vco con 6.135 preferenze.

“Ringrazio il nostro segretario piemontese Riccardo Molinari e quello provinciale Montani per la fiducia che mi hanno accordato – ha detto il diretto interessato davanti ai giornalisti – perché rappresentare nuovamente il Vco è un onore ed un privilegio che mi rende ancor più orgoglioso di far parte della squadra Lega. Il mio attaccamento e impegno a favore del territorio non verrà meno e posso garantire, sin d’ora, che se rieletto mi rimboccherò le maniche per portare a compimento i progetti avviati e realizzarne altri. Molto è stato fatto – ha detto Preioni in conferenza stampa – ma molto ancora resta da fare”. Tante le promesse mantenute in questi cinque anni dall’attuale presidente del gruppo Lega a Palazzo Lascaris. Spiccano le leggi sui canoni idrici, definita “storica” dai mezzi di comunicazione locali, e sulla specificità montana, che portano al Vco 14 milioni di euro ogni anno e per sempre e che hanno consentito all’ente provincia di uscire dalla cronica situazione debitoria, di pagare i fornitori e di avviare opere strategiche nei campi della viabilità e dell’edilizia scolastica. Ma non solo. La stabilizzazione del Coq di Omega, che è entrato a far parte stabilmente della rete ospedaliera piemontese, l’aumento delle quote, dal 6% al 40%, nel Distretto turistico del laghi, monti e Valli dell’Ossola, che è stato in questo modo salvato e mantenuto indipendente, gli stanziamenti che hanno consentito la recente inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport provinciale di Gravellona Toce. Infine, ciò che tutti i cittadini del Vco attendevano dopo anni e anni di parole del centro sinistra: l’annunciato progetto di rifacimento degli ospedali di Verbania e Domodossola, grazie a 200 milioni di euro a fondo perso che arriveranno dal Governo.

E alle prossime elezioni regionali correrà per il territorio anche Martina Arceri. Classe ’98, laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, Arceri è stata coordinatrice provinciale della Lega Giovani Vco dal 2019 al 2022. Durante il percorso universitario ha avuto l’opportunità di arricchire la sua formazione svolgendo uno stage a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, dove ha lavorato come assistente dell’eurodeputato ossolano, Alessandro Panza. Tra le diverse attività a sostegno del partito e della realtà territoriale, spicca l’iniziativa #iorispettolambiente, realizzata durante il periodo di chiusura dovuto alla pandemia. Un’iniziativa che ha avuto lo scopo di incoraggiare i giovani e non solo loro, a sfruttare il tempo al meglio in opere anche di interesse pubblico, quali per esempio tenere puliti i bordi stradali e/o le aiuole vicino alle loro abitazioni.