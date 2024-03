Promozione, il Baveno va a Momo per cercare la vetta

Dopo il pareggio interno di domenica scorsa, il Baveno riprende l’inseguimento al primo posto andando a Momo, in casa dell’ultima in classifica, reduce dai cinque gol incassati a Omegna. Per gli uomini di Sottini impegno facile sulla carta, ma peserà la consapevolezza di avere tutto da perdere in questo match. All’andata biancoblù vittoriosi 2-0.

I lacuali sperano anche in un aiutino dal Valduggia che, dopo la vittoriosa trasferta ossolana, ospiterà la capolista Briga. La squadra di Zanardi ha rallentato parecchio nelle ultime settimane e paga anche diversi infortuni, non sarà facile difendere il primato.

Sfida molto stimolante per l’Omegna, che va a giocare in casa della Fulgor Ronco Valdengo, in quella che è una vera e propria sfida playoff. Mister Fusè tocca ferro,visto che le ultime due uscite in terra biellese hanno portato altrettante pesanti sconfitte… All’andata vittoria rossonera per 2-1 al “Liberazione”.

Anche il Feriolo è atteso da una partita molto importante: al “Galli” arriva il Cameri, e se non è uno spareggio salvezza poco ci manca.I gialloblù vogliono dimenticare la sconfitta e le polemiche di Casale Monferrato, gli ospiti sognano il sorpasso. All’andata pareggio 1-1 in terra novarese.

Rinviata invece la partita della Juve Domo, che doveva giocare a Biella, in casa della Ce.Ver.Sa.Ma., squadra pure invischiata nella lotta playout.

Le partite:

Valduggia - Briga; Feriolo - Cameri; Valdilana Biogliese - Chiavazzese; Momo - Baveno; Trino - Dufour Varallo; Arona - Casale; Fulgor Ronco Valdengo - Omegna