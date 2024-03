La terza edizione di “Claim” torna nelle Valli Ossolane

UPO e Unione Montana Valli Ossolane hanno ottenuto un finanziamento di 250 mila euro, proveniente dalla Legge di Stabilità, grazie al bando inserito nella Strategia di Area "La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo", parte della "Strategia Nazionale per le Aree Interne, Area Pilota Valli dell’Ossola" approvata dalla Regione Piemonte.

I due enti hanno siglato una Convenzione per realizzare in tre anni accademici (2021-22, 2022-23 e 2023-24) una serie di iniziative, progetti, eventi orientativi e percorsi formativi rivolti a diversi target, tra cui studenti, amministratori locali, giovani in cerca di occupazione e persone impegnate nel terzo settore. Gli obiettivi principali sono indirizzare gli studenti verso gli studi universitari, attrarre studenti con percorsi formativi innovativi e sviluppare attività di ricerca sulle tematiche locali.

Anche per l'anno accademico 2023-24 sono previste attività di alta formazione e orientamento. Dal 5 aprile al 31 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Villadossola, si terrà la terza edizione del corso di alta formazione su "Turismo e territori resilienti: progetti ed esperienze a confronto", completamente gratuito per un massimo di 25 partecipanti. Il corso si concentrerà sul ruolo del turismo nello sviluppo economico, sociale e culturale delle aree interne, con particolare attenzione alla promozione del turismo nell'areale alpino e alla presentazione di buone pratiche.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, e verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 aprile 2024 tramite il modulo online disponibile al link https://forms.gle/C8oEZoW7c68jo8Vy9. Inoltre, il 13 marzo, l'Università del Piemonte Orientale parteciperà all'evento "Orientaday", organizzato dall'IIS "Marconi Galletti Einaudi" e dal Liceo "G. Spezia" di Domodossola, per presentare l'offerta formativa dell'Ateneo.

Durante l'evento, sarà possibile ottenere informazioni sui singoli corsi di studio e aderire agli incontri online di approfondimento. Infine, nel mese di giugno, si terranno le giornate di studio "Aree interne, comunità, paesi: patrimoni di prossimità e futuro" presso il Centro Culturale di Villadossola, con la partecipazione di esperti del settore. Il programma dettagliato sarà presto disponibile.