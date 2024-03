Foto: Palfini e Martinella, in gol per la Virtus Villa

Il maltempo non ferma Villa e Varzese. Al 'Curotti', sabato sera, la formazione di Giampaolo ha vinto la seconda partita di fila, battendo 4 a 1 la Varzese. Per la Virtus Villa in gol Palfini e Martinella, entrami con una doppietta, e per la Varzese, Dotti.

La Virtus Villa sale così a 32 punti in classifica, mentre la Varzese resta a 26, ancora in lotta per uscire della zona play out.