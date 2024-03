Bavenese stoppata a Momo, il Vogogna passa a Cannobio

‘’Pioggia’’ di rinvii tra Promozione e Prima Categoria. Nei due campionati si sono giocate solo sei partite su 16.

In Promozione il Città di Baveno non è riuscito ad approfittare del rinvio della partita della capolista Briga che non ha giocato col Valduggia. Il Baveno è stato infatti fermato sul 2 a 2 in quel di Momo, casa dell’ultima della classe. Un’occasione persa per la squadra di Sottini, in gol con una doppietta di Rognone.

Vittoria preziosa del Feriolo contro il Cameri. Un 1 a 0 firmato da Cerutti.

Si è giocato poi solo ad Arona, dove i lacuali hanno vinto 1 a 0 contro il Città di Casale.

Il Briga con una partita in meno resta in vetta con 46 punti, il Baveno sale a 45.

In Prima Categoria, colpo grosso del Vogogna che passa (3-2) a Cannobio e porta via tre punti d’oro per la salvezza.

Nel big match novarese fa la voce grossa la Union Novara che vince 4 a 0 a casa del Trecate. Un risultato che ‘aiuta’ l’Ornavassese che, pur non avendo giocato, resta in vetta con 50 punti, seguita da Trecate 45 e Union Novara 44.

Sabato sera la Virtus Villa aveva vinto il derby con la Varzese (4-1). Tutte rinviate le altre partite.