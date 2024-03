La neve pesante ha causato danni in Valle Vigezzo, in particolare a Druogno. Qui, i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 11 fino all’imbrunire per una serie di interventi di taglio piante. In particolare sono stati effettuati quattro interventi per tagliare e rimuovere rami e alberi che erano caduti sui cavi elettrici. Una pianta è addirittura caduta sopra un’auto.