Sei alpinisti dispersi in Canton Vallese

Sono ore di apprensione nel vicino Canton Vallese per sei sci alpinisti, sembra della stessa famiglia, che risultano dispersi sulla tratta Zermatt-Arola. Il gruppo ha lasciato Zermatt sabato ed è scomparso nella regione della Tête Blanche.

Il gruppo, composto da persone tra i 21 e i 58 anni d'età, era partito sabato mattina da sotto il Cervino per raggiungere Arola, una frazione del comune di Evolène. Un membro del gruppo, fa sapere la polizia cantonale vallesana, è riuscito a contattare i servizi di soccorsoLa chiamata ha permesso di localizzare il gruppo in zona Tête Blanche a circa 3.500 metri di altitudine. I tentativi di raggiungere il luogo dove potrebbero trovarsi da oltre 24 ore sono finora stati vani. La tempesta di neve non permette di raggiungere il luogo in elicottero. I soccorritori a piedi sono in difficoltà anche per il pericolo valanghe.

“La situazione - spiega la polizia vallesana - viene costantemente analizzata per quanto riguarda le possibilità di intervento. Le ricerche continueranno anche durante la notte”.