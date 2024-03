Trenta interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo

Circa 30 gli interventi di soccorso quelli effettuati nella giornata di oggi dai vigili del fuoco del Comando di Verbania e dai distaccamenti sul territorio della Provincia del VCco.

Le criticità principali sono da attribuire al maltempo in Ossola sulla SS 33 del Sempione, in città a Domodossola e in Val Vigezzo a Santa Maria Maggiore. Tagli rami e piante pericolanti a causa delle precipitazioni nevose hanno impegnato i vigili del fuoco per liberare strade e metterle in sicurezza.

Gli interventi nella zona del Verbano e del Cusio sono invece consistiti in verifiche di allagamenti di abitazioni e scantinati.