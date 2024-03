Polemiche per i ritardi nei rinvii delle partite di calcio

Juve Domo e Piedimulera criticano le scelte della Federazione. Dopo il rinvio delle gare della scorsa domenica, quando la situazione maltempo non era ai livelli di questa domenica, la Federazione sabato ha ricevuto le richieste di rinvio di alcune gare, ma non le ha accettate rimandando al direttore di gara la decisione sul campo. Fatto sta che la Juve Domo è partita domenica mattina per Verrone nel biellese, mentre il Piedimulera ha dovuto attendere la mattina di domenica per il rinvio della gara contro il Sizzano, nonostante le condizioni del campo e del parcheggio fossero ben note alla Federazione già dalla giornata di sabato.

“Non stiamo ad annoiarvi sull’utilizzo delle tecnologie che prevedevano le condizioni meteo odierne da mercoledì, ma il buon senso si, quello lo pretendiamo! Siamo delusi, lasicurezza delle persone non può mai essere messa in pericolo per una partita di calcio! Pretendiamo spiegazioni da questa Federazione” lo sfogo sui social della Juve Domo.

“Sulla stessa linea delle altre società di Prima Categoria vogliamo esprimere il nostro disappunto: altre società ospitanti hanno chiesto il rinvio nella giornata di ieri, in accordo con la società ospitata. Per quale motivo non ci sono stati concessi al momento della richiesta? “ lo sfogo dei dirigenti del Piedimulera.

“Ci teniamo a sottolineare che nessuno di noi ha interesse a rinviare partite e giocare di mercoledì sera, contando che la maggioranza dei campi di Prima Categoria non presenta un impianto di illuminazione omologato, quindi rinviare la partita e giocare in notturna comporta anche disagi e costi di affitto di un altro campo. Pertanto se la richiesta viene presentata significa che c'è una reale motivazione di sicurezza e di economia dei costi. Non ci sembra il modo corretto di operare, nel rispetto delle società, dei calciatori e degli arbitri coinvolti. Fortunatamente oggi abbiamo ottenuto il rinvio, ma crediamo che il nostro territorio meriti più attenzione e considerazione di quella che spesso gli viene riservata” proseguono dal Piedimulera.