Trasferta ad Ivrea per la Findomo Pediacooph24

A caccia di conferme. Dopo il successo con Montalto Dora nell'ultimo turno al PalaRaccagni, terzo impegno del girone Gold per la Findomo Pediacooph24. I granata questa sera saranno di scena sul parquet di Ivrea.

"Mi aspetto che i ragazzi dimostrino lo stesso spirito e giochino come hanno fatto nell'ultima partita casalinga: ho rivisto la squadra che conosco e che sono sicuro possa dire la sua contro chiunque anche in questo girone molto competitivo. La differenza in questa fase della stagione la farà qualche colpo esterno: ci proveremo dunque fin da subito domani ad Ivrea, consapevoli comunque di affrontare una squadra forte e competa" la sottolineatura del presidente Nicola Guerra.