"Prima i piemontesi": stabiliti i punteggi della nuova legge regionale sulla casa

«Prima i piemontesi», la nuova legge regionale sulla Casa, prende forma concretamente. La giunta regionale, infatti, su proposta dell’assessore regionale alle Politiche Abitative, Chiara Caucino , ha stabilito oggi, nel dettaglio, i punteggi previsti dalla nuova norma: a chi ha residenza in Piemonte da 15 anni verranno assegnati 3 punti aggiuntivi mentre chi vive nella nostra regione da 20 e 25 anni riceverà rispettivamente 4 e 5 punti in più.

Nella seduta odierna è stato dato il via libera anche ad altre importanti novità: infatti è stato deciso di concedere il cambio alloggio per ragioni di salute anche alle persone con morosità, cosa che precedentemente non era possibile, a patto che queste sottoscrivano un piano di rientro per saldare gli arretrati dovuti.