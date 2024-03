'Pasticcio' maltempo e la domenica è disseminata di rinvii

Due solo esempi per dimostrare il fallimento: il Verbania costretto a raggiungere la Valle d’Aosta per giocare con l’Aygreville. La Juventus Domo obbligata ad andare nel biellese per affrontare il Ceversama, nonostante i padroni di casa avessero già avvisato che il campo era impraticabile.

Bastano due esempi per confermare una situazione vergognosa che si ripete purtroppo da decenni, solo perché nessuno da Torino si prende la responsabilità di sospendere i campionati quando c’è maltempo.

Da più parti ci sentiamo dire che dobbiamo stare attenti a muoverci quando la situazione meteo è pessima, che dobbiamo vedere i bollettini di Arpa e guardare le app meteo, avere prudenza: poi il Comitato Regionale della Figc costringe le squadre a fare centinaia di chilometri quando anche le società che dovrebbero ospitarle gridano a gran voce che i loro campi non sono praticabili.

Manca il buonsenso e da decenni le lamentele delle società cozzano contro un muro di gomma.

Così in Promozione e Prima Categoria su 16 partite previste nelle giornate dei vari campionati se ne sono giocate solo tre per categoria.

In Promozione sorride il Feriolo. Il gol di Cerutti piega il Cameri, diretta avversaria nella lotta sul fondo. L’ 1 – 0 mette i lacuali a pochi punti da un gruppetto di squadre e quindi in posizione tale da poter recuperare la salvezza diretta.

Il Baveno, in vantaggio di 2 a 0 al 10’ della ripresa, si fa raggiungere dal Momo. Il 2 a 2 frena i ragazzi di Sottini che vincendo avrebbero superato il Briga costretto allo stop. L’altra partita giocata è Arona-Casale, vinta dai locali 1 a 0.

Idem in Prima, dove si sono giocate solo tre partite.

Il Villa fa suo il derby del salato contro la Varzese. Le doppiette di Palfini e Martinella. Chiuso il primo tempo sul 2 a 1 (rete di Dotti per la Varzese), la Virtus fa sua la partita nel finale. (4-1).

Colpaccio del Vogogna. Il ritorno in campo di Margaroli coincide con successo (3-2) in quel di Cannobio. Decidono la partita i gol di Valci e la doppietta del bomber vigezzino; per la Cannobiese segna con Barbieri e Ferrari.

Nel Novarese il derby Trecate - Union Novara, cioè seconda e terza della classe. Vince la Union con un secco 4 a 0 e si fa sotto scalando la classifica che la vede ora terza a un punto dal Trecate.