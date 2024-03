Dramma sulle Alpi del Vallese, il comandante della Polizia: "Una tragedia enorme"

Non è ancora chiara la causa del decesso dei cinque scialpinisti morti nelle Alpi vallesane durante il fine settimana. Secondo gli inquirenti, che stamani hanno fatto il punto della situazione in una conferenza stampa a Sion, non è ancora possibile stabilire se gli alpinisti siano morti assiderati o sotto una valanga, mentre le ricerche di una sesta persona dispersa, proseguono.

Alla conferenza stampa il Comandante della Polizia cantonale vallesana Christian Varone ha esordito: “Si tratta di un'enorme tragedia”. “E' stato fatto tutto il possibile dal momento dell'allarme lanciato da un famigliare” ha spiegato Varone.

“Abbiamo messo sul campo ben 35 persone e diversi elicotteri, ma la missione di salvataggio, tentata attorno alle 20, è stata interrotta circa un'ora più tardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche”.

Domenica sera intorno alle 21.30, una volta migliorato il tempo, i corpi di cinque dei sei dispersi sono stati ritrovati senza vita a circa 3'500 metri di quota. La causa della morte, al momento, non è ancora nota. “Non è ancora chiaro - ha spiegato il comandante Varone - se il loro decesso sia stato causato da una valanga oppure se siano morti assiderati”.

L'identificazione formale delle vittime è ancora in corso, ha detto la procuratrice generale Béatrice Pilloud.

Secondo informazioni fornite in precedenza dalle forze dell'ordine, i sei alpinisti hanno un'età compresa tra i 21 e i 58 anni e sono tutti parenti. Le ricerche del disperso proseguono nel settore della Tête Blanche, montagna che culmina a 3710 metri di quota e segna il confine tra Vallese e Italia.

Da anni non si registrava una tragedia simile oltreconfine. Nell'aprile 2018 morirono nei pressi della Pigne d'Arolla sette alpinisti.