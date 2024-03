Un archivio per raccogliere frammenti di vita passata: il nuovo progetto dell'associazione Navasco

Si sono riuniti in assemblea l'8 marzo i soci dell'associazione culturale Navasco di Trontano, presieduta da Daniela Borri. Il punto principale all'ordine del giorno è stato l'illustrazione di un progetto dal titolo “I transiti di memoria”, che prevede la realizzazione di un laboratorio di ricerca e archiviazione nella sede dell'associazione nell'ex asilo di Cosasca.

Un lavoro che la Navasco intende avviare investendo nella tecnologia, con l'acquisto di dispositivi di qualità. “L'obiettivo del progetto - ha spiegato Daniela Borri – è quello di raccogliere testimonianze, ricordi, frammenti di vita passata che ancora sopravvivono nella memoria di coloro che ci hanno preceduto. Il materiale raccolto, debitamente organizzato, permetterebbe di allestire mostre che suggeriscano un'analogia tra la popolazione e il paesaggio, tra il territorio e l'identità di chi lo abita. Le mostre saranno un'occasione per promuovere e dare visibilità al territorio del comune di Trontano”.

Le foto, le diapositive e le cartoline costituiscono le memorie del paese, sono un patrimonio inestimabile, un insieme di ricordi da custodire, valorizzare e proteggere il più possibile dall'usura del tempo. Le vecchie foto cartacee e i documenti ingialliscono e perdono di qualità, strappi e crepe rischiano di rovinarli: da qui l'idea del progetto.

Il laboratorio di ricerca, acquisizione e archiviazione coinvolgerà anche studenti e docenti delle scuole, con il duplice scopo di portare avanti il reperimento del materiale e di proporre un approfondimento didattico sulle caratteristiche culturali del territorio.

Nell'incontro si è parlato della collaborazione della Navasco con altre associazioni attive in paese come la Pro Loco, l'associazione Insieme per Cosasca e Comuniterrae. Nell'assemblea è stato anche discusso su quello che potrebbe essere il tema della mostra della prossima Sagra del Fungo a settembre.