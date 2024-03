L'allarme di Federconsumatori: "Anche nel Vco aumenti inaccettabili delle bollette"

Federconsumatori torna a mettere in guardia i cittadini sul tema delle b. “Stanno arrivando in tutta Italia ondate di bollette d'importo elevatissimo, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, sia il gas”, si legge in una nota: “Sono molti i cittadini che si stanno rivolgendo ovunque agli sportelli di Federconsumatori per avere assistenza e verificare gli importi, in alcuni casi più che decuplicati, delle loro bollette di energia”.

Riguardo a questi aumenti inattesi, anche nella provincia del Vco numerosi utenti si sono rivolti alla sede locale di Federconsumatori, segnalando un aumento considerevole delle bollette sia della luce che del gas, rispetto all’anno precedente. “In alcuni casi le fatture del gas sono passate, per il bimestre dicembre - gennaio, da circa 500 euro a 2.300,00 euro”, si legge nella nota.

“I casi particolari riguardano tre anziani rispettivamente di Verbania, Baceno e Domodossola: i consumi rispetto all'anno precedente sono rimasti invariati, ma le bollette registrano un importo anche quintuplicato rispetto allo scorso anno”.

Federconsumatori afferma che “I fornitori nei cui confronti sono stati trasmessi il maggior numero di reclami sono Enel e A2a. I predetti fornitori si stanno giustificando dicendo di aver trasmesso, secondo le condizioni contrattuali, una missiva di preavviso sulle nuove tariffe. Purtroppo, spesso queste missive non sono mai pervenute agli utenti. Inoltre, ogni qualvolta si richiede di fornire copia del contratto sottoscritto dall'utente, ove risulterebbe la clausola di aumento delle tariffe, i fornitori interrompono la corrispondenza. In molti casi questa problematica sta creando agli utenti non poche difficoltà economiche, i quali sono spesso costretti a richiedere un piano rateale di pagamento in attesa della definizione della vertenza”.