Villette, grande partecipazione per l'iniziativa dedicata a donne e montagna FOTO

Donne e montagne protagoniste a Villette. Nell'ambito di "Di donne e di montagna", rassegna organizzata dal Cai Valle Vigezzo nell'ambito dei festeggiamenti per il cinquantesimo di fondazione (1974-2024), in collaborazione con Comune e Pro Loco sabato 9 marzo ha avuto luogo presso la sala consiliare di Villette, un evento di approfondimento storico sulla figura della donna tra Ottocento e Novecento a cura della relatrice Daniela Bertoldi.

Ad accogliere il numeroso pubblico intervenuto per l’occasione è stata la sindaca Monica Balassi. Ha preso quindi la parola, per un saluto, il presidente del Cai Vigezzo, Tiziano Maimone. È stata poi Elisabetta Adorna, segretaria della sezione valligiana del Club Alpino Italiano a raccontare l’idea e la genesi della rassegna che si declinerà nei prossimi mesi con altri incontri ed eventi. Quindi le letture di Rosanna Ramoni (incentrate su alcuni brani tratti da "Nostalgie Vigezzine" di don Cleto Barera) e le danze di Sara Tadina, accompagnati dalla maestria di Valentina Bionda al violoncello, hanno accompagnato i presenti in un suggestivo viaggio nel mondo femminile e di montagna.