Cai Valle Vigezzo in assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo

Il Cai Valle Vigezzo chiama a raccolta i soci. È fissata per sabato 16 marzo, alle 16.00 in prima e alle 17.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci, che si terrà presso la sala polivalente di Toceno (in via Cazzini 35).

Sette i punti all’ordine del giorno: nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori; relazione morale e tecnica del Presidente; bilancio consuntivo 2023; bilancio di previsione 2024; determinazione numero dei componenti del consiglio direttivo e durata del mandato; elezione nuovo Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; elezione del Delegato della Sezione alle Assemblee CAI.

Un appuntamento importante, dunque, per gli aderenti al sodalizio (che proprio quest’anno festeggia il suo cinquantesimo di fondazione), visto che è previsto anche il rinnovo del consiglio direttivo (è possibile presentare la propria candidatura entro venerdì 8 marzo). Dopo l’assemblea, verso le 19.30 ci sarà la consueta Cena Sociale presso il ristorante dell’hotel La Scheggia di Santa Maria Maggiore, alla quale possono partecipare anche amici, parenti e simpatizzanti. La quota di partecipazione è di 28 euro a persona. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il martedì 12 marzo inviando una mail a segreteria@caivigezzo.it, via WhatsApp al numero 3791465239 o presso la sede durante gli orari di apertura. Durante la cena verranno consegnate le Aquile d’Oro ai soci con anzianità di iscrizione venticinquennali e cinquantennali.