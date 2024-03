Una settimana ricca di appuntamenti per grandi e piccini in biblioteca

Con l’avvicinarsi della primavera, la Biblioteca Contini di Domodossola propone tanti nuovi appuntamenti dedicati sia ai grandi che ai bambini.

Si inizia mercoledì 13 marzo alle ore 20.00, con la prima lezione di “Scolpire la fotografia”. Il corso, tenuto da Gabriele Croppi, si rivolge ad appassionati di qualsiasi età e competenza ed è aperto all’utilizzo di qualsiasi strumento: dagli smartphone, alle compatte, alle reflex analogiche e digitali. Verrà articolato in sei lezioni teoriche in biblioteca dalle 20.00 alle 22.30: mercoledì 13 marzo, 20 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 24 aprile, 8 maggio, più due uscite domenicali full day domenica 24 marzo e domenica 14 aprile. Il corso avrà una doppia anima, teorica e laboratoriale. Nella parte teorica verrà affrontato il tema del rapporto fra fotografia e avanguardie artistiche del Novecento. Nella parte laboratoriale i partecipanti saranno invitati a sperimentare ispirandosi alle tematiche e alle tecniche specifiche affrontate. L’obiettivo finale sarà il raggiungimento di una coscienza poetica per l’attuazione di una vera progettualità in fotografia. Per informazioni: info@gabrielecroppi.com.

Sabato 16 marzo alle ore 10.15, invece, sarà la volta dei piccolissimi con “Tante storie… suoniamoci su”. I volontari di Nati per leggere in collaborazione con l’Associazione Suoniamo che con la sua scuola di musica avvicina i bambini al mondo delle 7 note fin dai loro primi mesi di vita, hanno pensato a un’attività davvero originale per dare il via all’edizione 2024 di “Storie piccine”, la tradizionale settimana di letture ed eventi per i più piccoli che anima il mese di marzo nell’ambito del programma nazionale Nati per leggere. Per “Tante storie… Suoniamoci su” ci si ritroverà nella sala ragazzi della biblioteca, non soltanto per ascoltare delle bellissime storie, ma anche per sentirne i suoni e la musica muovendo il corpo al ritmo che ci suggeriranno, per fare dell’esperienza della lettura qualcosa che coinvolge tutti i sensi. L’età consigliata è da 0 a 24 mesi. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la biblioteca al numero 0324/242232 oppure via mail: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.

Per finire, domenica 17 marzo alle ore 14.30 la biblioteca ospiterà “In gioco con papà”, un’iniziativa su scala nazionale che si svolgerà in 22 città italiane. Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://ingiococonpapa.github.io. L’evento si rivolge ai ragazzi dai 5 ai 18 anni e sarà dedicato alla sensibilizzazione sull’ADHD e i disturbi del comportamento. Grazie alla collaborazione con lo Studio Specialistico ABC verrà organizzato in biblioteca un pomeriggio in cui, oltre a promuovere una cultura dell’inclusione, verrà favorito, attraverso il gioco, il coinvolgimento dei genitori in attività da condividere con i propri figli, per conoscersi meglio divertendosi, promuovendo così un’importante occasione di socializzazione per tutti i bambini e ragazzi, anche i più fragili. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la biblioteca al numero 0324/242232 oppure via mail: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.