Tanto Vco nel Piemonte campione italiano di cross

Un fine settimana dai risultati straordinari per il Piemonte, che nella festa del cross di Cassino si laurea campione italiano nelle rappresentative cadette e cadetti, davanti a regioni che negli ultimi anni sembravano imbattibili.

Un risultato che si è concretizzato grazie al piccolo Verbano Cusio Ossola come ricorda il presidente Fidal Luigi Spadone: "C'é tanto VCO in questi titoli. La rappresentativa maschile era composta per quattro quindi dai nostri atleti. Andrea Cappelli della GAV (4°), Luca Gallerini dell'Atletica Ossolana Vigezzo (6°), Tiago Ceretti della GAV (9°) e Valentino Zanoli della Caddese (11°). Tra le cadette 18^ Giada Cappini dell'Atletica Ossolana Vigezzo che al suo primo appuntamento nazionale è stata tradita dalla tensione: un podio avrebbe potuto essere alla sua portata".

Infine, continua, Spadone "non possiamo non sottolineare anche il titolo allievi a squadre con una super prestazione della Sport Project VCO con Pietro Ruga 4°, della sorpresa Stefano Pazzinetti 7°, di Christian Piana 26° e, a seguire, di Lorenzo Mossetti e di Alessandro Bartoli. Un movimento ai vertici oggi non solo regionali ma anche nazionali grazie al lavoro di tecnici e società. A fine anno lascerò un movimento in salute che mi auguro possa continuare in futuro a mietere successi".