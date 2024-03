Apre il Monte Moro con oltre quattro metri di neve

Da giovedì si torna a sciare al Monte Moro: aprono infatti le piste della parte alta, e saranno attivi lo skilift San Pietro e la seggiovia Ruppenstein. Oltre quattro i metri di neve fresca caduta in cima al Moro, che regalano un paesaggio che non si vedeva da un po' di anni, nemmeno ai 3000 metri di quota. "Tutta questa neve ha richiesto un lavoro molto impegnativo per la preparazione delle piste (alcune erano già state aperte lo scorso sabato) - dice Filippo Besozzi direttore degli impianti di Macugnaga Monte Rosa - Il comprensorio del Moro riaprirà a partire da giovedì con la parte alta, nel frattempo proseguono i lavori di preparazione della pista Moro Bill che sarà aperta dal weekend".

Martedì invece ha riaperto completamente il comprensorio del Belvedere: tutte le piste ora sono aperte è l'innevamento è naturalmente spettacolare. "Stiamo lavorando anche alla preparazione della ciaspolata che da Belvedere sale al rifugio Zamboni - conclude Besozzi - sarà pronta nel weekend".