Villadossola, senso unico in corso Italia?

L’amministrazione comunale di Villadossola ‘sta valutando’ di istituire la circolazione a senso unico lungo corso Italia, una delle vie più importanti e trafficate della città.

L’idea è stata discussa in commissione viabilità dove sarebbero arrivate le sollecitazioni dei titolari di alcuni bar che si trovano lungo il corso che collega la strada che scende dalla Valle Antrona e unisce piazza IV Novembre a piazza Bagnolini , il crocevia sulla strada provinciale 166.

I titolari dei bar avrebbero chiesto la modifica legandola alla realizzazione di spazi esterni (dehors) che favorirebbero l'attività commerciale.

‘’Si sta studiando come attuarla – spiega Giuseppe Carsenzuola, comandante della polizia municipale - . L’ipotesi più fattibile sarebbe un senso unico nel tratto tra l'incrocio con via Marconi e l’incrocio con piazza Repubblica’’.

Il senso unico permetterebbe di insediare i dehors realizzando anche parcheggi sul lato sinistro della strada, che ovviamente diverrebbe più stretta.

Una proposta che l’amministrazione e la polizia locale stanno esaminando. Da risolvere il problema delle corriere che vanno e vengono dalla Valle Antrona, che dovrebbero necessariamente utilizzare via Zonca, la strada che costeggia il lato sinistro del torrente Ovesca.

Ma l’attenzione è anche l’inevitabile aumento del traffico in altre vie cittadine che potrebbero servire da ‘’sfogo’’ al traffico dirottato da Corso Italia. Parliamo di via Marino, di Vittoni, piazza Repubblica, via Marconi e via Boldrini.