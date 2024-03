Malescorto celebra la Giornata Mondiale dell'acqua con una serata di cortometraggi

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, il festival Malescorto propone una serata a tema, in programma per venerdì 22 marzo dalle 20.45.

Gli organizzatori del festival propongono una selezione speciale di cortometraggi delle passate edizioni, tutti accomunati dal tema dell’acqua e strettamente legati all’ecologia.

L’appuntamento si inserisce nel contesto della rassegna “Echi del Palcoscenico”, promossa in collaborazione con l’Ecomuseo di Malesco, dalla biblioteca G. Pollini e dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco.

Nel corso della serata sarà possibile anche compilare il questionario “I segni dell’alluvione del 1978 in Valle Vigezzo: la popolazione racconta”. Le testimonianze possono essere lasciate anche online.