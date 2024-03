Torna Konference con "Tabù allo scoperto"

Giunti ormai alla terza edizione, Konference, è diventato un appuntamento significativo per i giovani e non solo. Questo evento vuole essere un momento di incontro e condivisione di idee, per arricchire le proprie conoscenze e scoprire nuove prospettive.



Greta Tosoni sarà l'ospite di questa edizione, sex coach, educatrice sessuale queer e attivista in ambito di diritti sessuali e LGBTQIA+. E' presidente di Virgin & Martyr (associazione per l'educazione sessuale, socioemotiva e digitale in Italia) e vice-presidente del Comitato Brescia Pride 23/24.

L’intervista del 15 marzo vuole focalizzarsi sull’importanza dell’educazione sessuale e sui benefici che può portare nel proprio percorso di crescita e nella scoperta di sé stessi e degli altri. Modera l'incontro Arianna Giannini.

"Siamo molto contenti di avere Greta qui a Domodossola, un esempio rilevante ed esperta ad affrontare determinate tematiche. L’incontro è rivolto in particolare ad adolescenti e giovani, ma anche a genitori, educatori e adulti che desiderano approfondire il tema e trovare il giusto modo di affrontare l’argomento" - ci dicono i ragazzi di Karma - "La nostra associazione non si occupa solo di eventi musicali ma, come abbiamo fatto diverse volte in passato, vorremmo contribuire anche nella parte culturale della città, per questo ringraziamo il Comune per averci concesso il patrocinio della Città di Domodossola" - concludono - "inoltre un grazie particolare ad Arianna, figura indispensabile per Konference, senza di lei non sarebbe possibile realizzare questo progetto."

L’incontro si terrà venerdì 15 marzo 2024 dalle ore 18:00, presso la Sala Polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio). L’ingresso sarà ad offerta, gratuito per i tesserati Karma. E' possibile prenotare il posto mandando una mail ad associazionekarma@gmail.com oppure contattando tramite i canali social l'associazione. Ingresso fino ad esaurimento posti.