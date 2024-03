Panza (Lega): "I nuovi standard Ue Euro 7 presentano gravi problematiche"

“La Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo ha appena approvato, con una maggioranza di 297 voti a favore, 190 contrari e 37 astenuti, i nuovi standard di emissione Euro 7, gli standard progettati per ridurre le emissioni inquinanti che stabiliscono requisiti specifici per la durata delle batterie destinate a auto, furgoni, autobus e camion. Come per la direttiva Case Green - dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza - il provvedimento attuale, seppur ridimensionato grazie all'impegno della Lega, continua a presentare gravi problematiche”.

“Durante l'iter legislativo – prosegue Panza - abbiamo lavorato instancabilmente per frenare proposte estremiste provenienti dalla sinistra, ma la persistente impronta ideologica "green" anche nel provvedimento Euro7 si è tradotto in nuovi oneri e imposizioni che vanno a impattare negativamente su imprese e lavoratori, andando inoltre a limitare le libertà di movimento dei cittadini, senza una conseguente riduzione significativa delle emissioni. Il testo del provvedimento Euro7 presenta ancora criticità, inclusi inasprimenti dei limiti per bus e mezzi pesanti, oltre a nuove restrizioni sulle emissioni da freni e pneumatici. Questa è un'Europa caratterizzata da eccessiva burocrazia e tassazione, degli oneri e delle imposizioni, è necessario garantire politiche che promuovano sviluppo ed equilibrio tra necessità ambientali ed esigenze economiche”.