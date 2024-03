Nessun senso unico in corso Italia: la conferma dell'amministrazione comunale

Riguardo la possibile istituzione di un senso unico in corso Italia, il comune di Villadossola ha ufficializzato la propria decisione tramite un comunicato:

“Visto l’articolo apparso su Ossola News e i relativi commenti sulla possibilità di prevedere un senso unico in Corso Italia per permettere alle attività commerciali (bar e caffetterie) di poter collocare un dehors esterno a servizio della clientela, vorremmo precisare che, vista la richiesta fattaci da alcuni esercizi già da diverso tempo, la Commissione ha valutato tutti i benefici e le criticità che tale ipotesi avrebbe avuto sulla viabilità cittadina.

Analizzando tutti i pro e i contro, risentiti tutti i diretti interessati, l’Amministrazione comunale ha deciso che non verrà istituito alcun senso unico in Corso Italia. Ringraziamo la Commissione Viabilità e i funzionari comunali per il lavoro svolto in questa occasione”.