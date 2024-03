Tutte insieme in bicicletta per promuovere il valore della salute nelle donne

Il 6 aprile torna "Bici in rosa", una passeggiata ciclistica organizzata dal "Gruppo Positivo" in collaborazione con l'associazione StepUp, Bicincittà e la Pro Loco di Domodossola. L'iniziativa è alla seconda edizione e ha lo scopo di promuovere la consapevolezza del valore della salute nelle donne e spronare a praticare attività fisica attraverso la bicicletta.

E' organizzata in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile. In tutt’Italia in questo giorno e nell’arco del mese si svolgono iniziative volte a promuovere la consapevolezza del valore della salute nelle donne che permettono di sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute della donna di tutte le età. Il gruppo “Positivo è meglio” è nato nel 2020 da sedici donne accomunate da un percorso oncologico. Si occupano di progetti benefici e di supporto a persone che incorrono nella malattia oncologica, attraverso aiuto psicologico, strumenti di coatching, momenti di aggregazione.

Fiab Vco è una associazione di promozione sociale (APS), ambientalista, con finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di rivalutazione dell’ambiente. Infine Step Up è un gruppo che promuove la danza per grandi e piccini. La filosofia è riassunta in questa frase “La danza è tecnica, è passione, è bellezza, è movimento. Ballare serve per capire meglio chi siamo”. "Bici in rosa" è organizzata in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. A Domodossola la ciclopasseggiata partirà da piazza Chavez alle 14.30 e attraverso la ciclovia del Toce condurrà alla collinetta dello sport.

All’arrivo verrà realizzato da Step up un flash mob , seguirà un piccolo momento conviviale curato delle donne dell’oratorio di Masera. Alle 17.00 Rientro libero o insieme a Domodossola. In caso di cattivo tempo la manifestazione si svolgerà il sabato successivo