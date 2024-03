A Santa Maria Maggiore la 32esima edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino

Sono numerosi gli eventi organizzati a Santa Maria Maggiore in vista delle festività pasquali. Uno dei primi appuntamenti è in programma per domenica 24 marzo con la 32esima edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio Agricoltori ed Allevatori della Valle Vigezzo, accoglie una trentina di allevatori, parte del Consorzio che tutela l’eccellenza del prodotto e che si fregia del PAT, il marchio che valorizza i “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”.

Sarà anche e soprattutto un percorso nel gusto grazie alla mostra mercato in cui acquistare formaggi caprini e ovini e i violini di capra, una produzione di nicchia simile al prosciutto crudo e realizzata attraverso un accurato lavoro di stagionatura ed insaporimento con pepe, cannella, alloro e rosmarino. Nel pomeriggio, dopo un gustoso pranzo in area coperta, inizieranno le dimostrazioni di mungitura e le attività dedicate ai più piccoli.