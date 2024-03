La maggioranza dice 'no' al nuovo regolamento sulle commissioni consiliari

Bocciata la proposta della minoranza consiliare di dotare le commissioni di un regolamento che ne governi il funzionamento. Il documento proposto da Uniti per Villa è stato bocciato dalla maggioranza. E’ stato questo l’argomento più discusso in consiglio comunale lunedì sera. Un confronto sviluppatosi più sull’importanza delle commissioni, alcune delle quali poi non si riuniscono mai.

‘’Per tanto così non andrebbero neppure votate’’ ha detto Mauro Ferrari, capogruppo di Uniti per Villa. Il suo gruppo ùchiedeva una veste più ‘istituzionale’ per le commissioni ‘’affinché siano messe in condizione di fare proposte’’. ‘’Che senso ha nominarle se poi non le si convoca? Meglio non averle…’’ ha aggiunto Ferrari.

Ma il sindaco Bruno Toscani ha detto subito ‘no’, rimarcando che ‘’in fondo si tratta di organi consultivi’’ e che Villadossola, rispetto ad altri comuni ‘’ne ha molte di più’ di commissioni’. E che per di più spesso i commissari eletti ‘’non partecipano’’. Ha poi aggiunto: ‘’Vedremo di convocarle di più e poi faremo un esame del loro lavoro’’.

Un tema sconfinato sulle rimostranze della maggioranza apparsa un po’ seccata per quella che è stata definita come ‘’ fuga di notizie’’ dalla commissione viabilità sull’ormai chiacchierato senso unico in corso Italia. Soluzione che era stata seriamente valutata e poi accantonata da parte dall’amministrazione: dell'argomento si parlava in città da tempo (sin dalla passata amministrazione ndr), a conferma che le notizie circolano anche al di fuori delle commissioni.

Il consiglio ha poi votato (con l’astensione della minoranza) due variazioni di bilancio e l’approvazione della gestione dell’esercizio finanziario 2023. Momento nel quale l’assessore al bilancio Stefano Cittadino ha illustrato cifre e indirizzi. Sulla mancata convocazione della commissione bilancio, Cittadino che detto. ‘’E’ un lavoro complesso e importante ma troppo tecnico per essere portato in commissione’’. La minoranza ha chiesto chiarimenti su alcune voci ma la maggioranza, attraverso il sindaco, l’ha invitata a rivolgersi agli uffici ‘’perché il consiglio è un momento politico, non tecnico’’.

Rinviata a dopo il convegno sul lupo che si terrà a Villadossola il 22 marzo la discussione sulla classificazione del territorio comunale ‘’libero da lupi e orsi’’.