''Sul senso unico in corso Italia brutta figura per la giunta''

Ad essere buoni si potrebbe affermare : “Se la cantano e se la suonano!” o ancora : “Non sparate sulla Croce Rossa!”.

Certo leggendo il Comunicato Stampa emesso dalla Giunta in relazione alla “marcia indietro” riferita alla volontà di istituire un “senso unico” in Corso Italia per favorire le attività commerciali (bar e caffetterie), non solo viene da ridere, ma anche da pensare. In Commissione Consiliare viene portata all’attenzione la volontà di favorire alcuni esercenti che hanno espresso il desiderio di allargare la loro attività all’esterno e che si ritiene opportuno rispondere positivamente alle loro istanze… Poi si viene a sapere che degli esercenti interessati, uno è contrario e un altro non ne sapeva niente. Ma non è finita. Al nostro rappresentante presente in Commissione Viabilità che faceva notare la necessità di un confronto allargato anche con la popolazione interessata, non solo in merito ai “dehors” e al “senso unico”, ma anche al problema parcheggi, veniva riferito che: “… tutto era ormai definito!”.

Richiamando una frase resa famosa dal giornalista Emilio Fede nei suoi “fuori onda” durante i telegiornali di Rete 4, si può tranquillamente affermare che la Giunta ha fatto una “figura di…”. Quello che spiace è il considerare che l’onere dell’averci “messo la faccia” ricada sul Capo dei Vigili che non solo ha istruito la pratica, ma l’ha esposta e circostanziata. A lui va la nostra solidarietà.