Tornano gli incontri all'Alzheimer Caffè dell'Ossola

II Ciss Ossola comunica che l’Alzheimer Caffè dell'Ossola ha ripreso la propria attività. Si tratta di un servizio rivolto agli anziani affetti da varie forme di demenza e ai loro caregiver.

L'Alzheimer Caffè è un luogo di incontro in cui si svolgono attività di animazione e stimolazione cognitiva dedicate agli anziani affetti da demenza in un ambiente accogliente, e momenti di informazione e formazione in merito ad aspetti medici e psicosociali della demenza tenuti da professionisti, rivolti ai caregiver.

Vuole essere, inoltre, un'occasione per poter condividere le complessità e le problematiche legate alla gestione di persone affette da demenza e creare una rete di solidarietà e di amicizia tra le famiglie partecipanti, per far si che si sentano meno sole ed aiutate ad affrontare le difficoltà.

L'attività è gestita da Operatori qualificati del Ciss Ossola, in collaborazione con lo Psicologo dell'associazione AFA Dottor Simone Cappelli e la Geriatra dell'Asl Vco Dottoressa Zanini.

Gli incontri si terranno il martedì della seconda e quarta settimana di ogni mese dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede del Ciss Ossola sita a Domodossola in via Mizzoccola n. 28 al piano terra con ingresso in via Primo Maggio.

La partecipazione prevede un'iscrizione gratuita da effettuarsi presso il Ciss Ossola, previo contatto telefonico con la segreteria al seguente numero 032452598, oppure inviando una mail al seguente indirizzo segreteria@ciss-ossola.it.