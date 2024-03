Rimozione cantieri A26, Vitale: Quando la politica fa il suo dovere i frutti del lavoro maturano velocemente”

"Esprimo grande soddisfazione per un risultato che in un Paese civile dovrebbe essere normale: l'annuncio della rimozione dei cantieri per i lavori sulla A26 con alcuni giorni di anticipo non può che farci felici". Emanuele Vitale,consigliere di minoranza del Gruppo Consigliare Progetto VCO interviene sulla rimozione dei cantieri sulla A26 con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista.



"Qualcuno ha ironizzato quando ho richiesto e ottenuto l'istituzione di un tavolo permanente per risolvere l'infinito problema dei lavori in corso sulla rete viaria della nostra Provincia" continua il membro del Pd provinciale.

"Eppure, dopo pochi mesi troviamo il primo risultato: è bastato annunciare la richiesta ufficiale di sconto sui pedaggi che i lavori sulla nostra autostrada non solo sono finiti nei tempi, ma anche con qualche giorno di anticipo. Quando la politica lavora nell'interesse di famiglie, mondo del lavoro e turisti anziché subire ogni volta passivamente gli eventi, i risultati si vedono" spiega Vitale.



"L'attenzione del Partito Democratico del VCO in consiglio provinciale resta alta. Non possono passare certamente inosservati i disagi tuttora presenti tra A26 e superstrada, oltre che in prossimità della galleria della verta e lungo la rete viaria di competenza provinciale. Enormi buche del manto stradale, birilli e cantieri in corso da anni, disagi e avvisi tardivi per gli automobilisti restano un problema inaccettabile su cui continueremo a richiedere massima attenzione" continua l'esponente Dem.



"A questo si aggiunge il grande disagio per pendolari e visitatori che interessa il trasporto ferroviario, con l'interruzione che interessa la tratta Domodossola-Arona. Riteniamo fondamentale continuare a pretendere massimo coordinamento tra le società che si occupano di servizi pubblici affinché i disagi ai viaggiatori siano ridotti il più possibile e che vengano applicate riduzioni in virtù di una riduzione del servizio inaccettabile" conclude Emanuele Vitale.